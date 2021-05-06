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Митрополит УПЦ рассказал о христианском подвиге гонимых общин УПЦ

06.05.2021 / 15:55
Митрополит УПЦ рассказал о христианском подвиге гонимых общин УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка подчеркнул, что для этих общин праздник Пасхи является укрепляющим, так как напоминает им, что после креста и Голгофы все равно последует Воскресение

Гонимые общины Украинской Православной Церкви показывают пример христианского подвига всему миру.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом глава Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент (Вечеря) сказал в комментарии телеканалу «Перший Козацький».

По словам владыки, заповедь «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня» исполняют верующие УПЦ.

«Гонимые общины, которых довольно много в нашей Церкви, сегодня в силу политических и других обстоятельств, они реально и действенно проявляют реализацию этой заповеди - они несут крест страданий, поношений, незаслуженных укоров», - отметил митрополит Климент.

Владыка подчеркнул, что для этих общин праздник Пасхи является укрепляющим, так как напоминает им, что после креста и Голгофы все равно последует Воскресение.

«Праздник Пасхи - это особые дни. Потому что каждый человек, который исповедует Христа, призван не просто называть себя верующим. И ожидать, что Христос ему умножит хлеб, исцелит, воскресит - но и нужно идти вместе со Христом, взяв свой крест», - сказал архиерей.

Митрополит Климент пожелал верующим УПЦ укрепления веры и рассказал, что очень много христиан не только в Украине, но и во всем мире смотрят на их подвиг и понимают, что даже в XXI веке есть возможность для действенного исповедания своей веры.

«Мне кажется, что уже больше, реальнее исполнить заповедь, чем сегодня ее исполняют верующие христиане, которые твердо стоят в своем исповедании и не предают свою Церковь и веру, уже больше исполнить ее вряд ли удастся», - подытожил владыка.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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