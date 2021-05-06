Зеленский провел телефонный разговор с сенатором США Портманом

Зеленский подчеркнул, что Украина высоко ценит двухпартийную поддержку Конгресса США. "Спасибо вам за весомый личный вклад в формирование такой прочной парламентской поддержки во главе Сенатского украинского кокуса. Это важная основа нашего стратегического партнерства, которое базируется на общих ценностях и долгосрочных интересах", - отметил он.

Президент поблагодарил за выделенные в бюджете США на текущий год ассигнования для реализации программ помощи Украине в объеме более $700 млн, из которых почти $400 млн пойдет на нужды национальной безопасности и обороны.

Зеленский сообщил сенатору о ситуации на Донбассе. В частности, он отметил, что есть определенные положительные изменения, меньше снайперского огня, а потому меньше погибших за последние дни. Однако глава государства подчеркнул, что так и не удалось достичь договоренностей с Россией о режиме полного прекращения огня, и ситуация остается опасной.

В свою очередь Портман отметил, что поддерживает предоставление Украине Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ).

Президент оценил сильную позицию США по недопущению завершения строительства газопровода "Северный поток – 2" и поблагодарил за санкционную поддержку.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в тесном сотрудничестве с США в противодействии дезинформации.

Глава государства отметил, что с радостью ожидает визита Роберта Портмана в Украину в составе двухпартийной делегации Конгресса США.

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