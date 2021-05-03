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Калиниченко: План Виктора Медведчука по производству вакцины от COVID-19 в Украине полностью отвечает мировым и европейским тенденциям – Калиниченко

03.05.2021 / 16:05
Виктор Медведчук фактически является единственным в Украине политиком, который последовательно отстаивает идею производства вакцины от коронавируса на территории нашей страны. Это дало бы возможность создать новые рабочие места, увеличить поступления в бюджет и дать толчок развитию отечественной науки.

Такое мнение выразил политический аналитик Алексей Калиниченко в своей авторской колонке в издании «Капитал».

По словам эксперта, затяжная пандемия коронавируса привела к тому, что появился такой термин, как «вакцинный национализм», а в мировой экономике начали преобладать тенденции протекционизма и локализации производства. Богатые страны, которые производят вакцины, стараются делать это на своей территории. В этом случае менее развитым странам остается либо ждать подачек, либо искать шансы наладить производство в своей стране.

Такая возможность у Украины была. Калиниченко напомнил, что еще в конце прошлого года председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук договорился о производстве российской вакцины «Спутник V» на Харьковском предприятии «Биолек».

«Вслед за США и ЕС все больше государств будет включать меры по защите своего производителя и локализации производства. Поэтому план Виктора Медведчука по производству вакцины от COVID-19 в Украине полностью отвечает мировым и европейским тенденциям. Речь идет о том, чтобы производить украинскую вакцину “Спутник V” по российской лицензии. Еще в ноябре Медведчук договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о том, чтобы российский Центр имени Гамалеи передал лицензию, технологию и сырье в виде клеточной линии, чтобы запустить производство вакцины в Украине на фармацевтическом заводе “Биолек” в Харькове», – отметил Калиниченко.

При этом политический аналитик добавил, что, если бы тогда украинские власти приняли предложение Медведчука, то производить свою вакцину Украина начала бы уже в этом месяце.   

«С учетом того, что на запуск производственной линии требуется 5–6 месяцев, уже в мае 2021 года Украина могла бы выпускать 600–700 тысяч доз своей вакцины – т. е. 4 миллиона 800 тысяч–5 миллионов 600 тысяч доз до конца 2021 года», – подчеркнул Калиниченко.

Напомним, ранее в ГБР было подано заявление о возбуждении уголовного дела в отношении секретаря СНБОУ Данилова за препятствование законной деятельности Виктора Медведчука по обеспечению украинцев вакциной от коронавируса.

вакцина, Медведчук, Калиниченко, Спутник V, Биолек
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