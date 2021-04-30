Войти | Зарегистрироваться
18:53

пятница,
30 апреля
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Турция с 15 мая отменит требование ПЦР-теста для авиапассажиров из Украины

30.04.2021 / 17:56
Турция отменит требование ПЦР-тестов для авиапассажиров из Украины с 15 мая.

Об этом сообщает издание Avianews.com со ссылкой на информацию от турецких авиаперевозчиков, пишет "Европейская правда".

По данным турецких авиакомпаний Turkish Airlines и Pegasus Airlines, требования по ПЦР-тестам, кроме путешественников из Украины, также снимут с авиапассажиров, вылетающих из Гонконга, Китая, Тайваня, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Израиля, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

Власти оставили в силе правило, требующее от пассажиров заполнить специальную форму перед вылетом в Турцию. В ней необходимо указать свои паспортные данные, рейс и место проживания в Турции.

После заполнения данных система генерирует Hes-код, который необходимо предъявлять в гостиницах, местах общественного питания, торговых центрах и транспорте. С помощью Hes-кода власти контролируют, имел ли человек контакт с больным COVID-19, и если это произошло – сообщают ему.

Сейчас авиапассажиры из всех стран, которые следуют в Турцию, должны пройти за свой счет ПЦР-тест на коронавирус. С момента сдачи анализа до момента вылета самолета должно пройти не более 72 часов. Тест должен показать отрицательный результат. Это свидетельствует, что человек не болен.

Напомним, в связи с ухудшением эпидемической ситуации в стране с 29 апреля по 17 мая в Турции действует полный локдаун. Однако министр культуры и туризма Турции Нури Эрсой заявил, что ограничения не коснутся туристов из других стран.

Источник

Турция, COVID-19
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.