Украинские телеканалы покажут трансляции Пасхальных богослужений из Киево-Печерской лавры

Пасхальное богослужение из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры будут транслировать центральные украинские телеканалы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Пасхальное богослужение возглавит Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Прямые трансляции можно будет увидеть в 23.00 на «Интере»; в 23.00 на телеканале «Украина» и в 23. 45 на телеканале «Глас».

Повтор трансляции на ТК «Глас» в воскресенье, 2 мая, в 14.00.

Телетрансляция схождения Благодатного Огня из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме будет проходить в Великую Субботу, 1 мая, начиная с 12.40 на телеканале «Интер».

Утром этого же дня, 1 мая, в 7.00 на «Интере» выйдет очередной выпуск программы «Слово Предстоятеля».

Документальный проект «Паломничество на Святую Землю» телеканал покажет в 22.00.

Как сообщалось ранее, Митрополит Онуфрий обратил внимание, что люди, которые по болезни или каким-то другим причинам останутся дома в эти дни, благодаря телетрансляциям смогут «в молитве объединиться с теми людьми, которые верой и любовью прославляют Воскресшего Христа».