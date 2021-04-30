Войти | Зарегистрироваться
18:53

пятница,
30 апреля
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Украинские телеканалы покажут трансляции Пасхальных богослужений из Киево-Печерской лавры

30.04.2021 / 17:20
Украинские телеканалы покажут трансляции Пасхальных богослужений из Киево-Печерской лавры
Источник: Центр информации УПЦ
Прямые трансляции можно будет увидеть в 23.00 на «Интере»; в 23.00 на телеканале «Украина» и в 23. 45 на телеканале «Глас»

Пасхальное богослужение из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры будут транслировать центральные украинские телеканалы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Пасхальное богослужение возглавит Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Прямые трансляции можно будет увидеть в 23.00 на «Интере»; в 23.00 на телеканале «Украина» и в 23. 45 на телеканале «Глас».

Повтор трансляции на ТК «Глас» в воскресенье, 2 мая, в 14.00.

Телетрансляция схождения Благодатного Огня из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме будет проходить в Великую Субботу, 1 мая, начиная с 12.40 на телеканале «Интер».

Утром этого же дня, 1 мая, в 7.00 на «Интере» выйдет очередной выпуск программы «Слово Предстоятеля».

Документальный проект «Паломничество на Святую Землю» телеканал покажет в 22.00.

Как сообщалось ранее, Митрополит Онуфрий обратил внимание, что люди, которые по болезни или каким-то другим причинам останутся дома в эти дни, благодаря телетрансляциям смогут «в молитве объединиться с теми людьми, которые верой и любовью прославляют Воскресшего Христа».

 

 

Источник: Inpress.ua
Пасха, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.