"Письма счастья" будут присылать не всем водителям - Рада приняла закон

Соответствующий законопроект № 5058 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений" на внеочередном заседании ВР поддержали во втором чтении и в целом 305 народных депутатов.

"Проект закона предлагается отменить необходимость отправки по почтовому адресу нарушителя выполненных постановлений об административных правонарушениях (т. е. по которым уже уплачен штраф)", - говорится в пояснительной записке.

Документ вносит изменения в статьи 279-1 и 291 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Устанавливается, что постановление о наложении административного взыскания направляется нарушителю заказным письмом с уведомлением только в случае, если оно не было выполнено путем уплаты штрафа в течение 15 рабочих дней со дня его вынесения. Основанием вступления постановления в законную силу будет считаться, в том числе его выполнение, то есть уплата штрафа.

Авторы ожидают, что после принятия такого закона сэкономленные в результате прекращения неэффективного использования средства будут направлены на финансирование мер обеспечения безопасности дорожного движения, развитие парковочной сферы городов и инфраструктурных проектов.

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