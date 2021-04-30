Войти | Зарегистрироваться
18:53

пятница,
30 апреля
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

"Письма счастья" будут присылать не всем водителям - Рада приняла закон

30.04.2021 / 17:19
Верховная Рада приняла закон, отменяющий необходимость отправки по почтовому адресу нарушителя постановлений об административных правонарушениях, по которым уже уплачен штраф.

Соответствующий законопроект № 5058 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений" на внеочередном заседании ВР поддержали во втором чтении и в целом 305 народных депутатов.

"Проект закона предлагается отменить необходимость отправки по почтовому адресу нарушителя выполненных постановлений об административных правонарушениях (т. е. по которым уже уплачен штраф)", - говорится в пояснительной записке.

Документ вносит изменения в статьи 279-1 и 291 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Устанавливается, что постановление о наложении административного взыскания направляется нарушителю заказным письмом с уведомлением только в случае, если оно не было выполнено путем уплаты штрафа в течение 15 рабочих дней со дня его вынесения. Основанием вступления постановления в законную силу будет считаться, в том числе его выполнение, то есть уплата штрафа.

Авторы ожидают, что после принятия такого закона сэкономленные в результате прекращения неэффективного использования средства будут направлены на финансирование мер обеспечения безопасности дорожного движения, развитие парковочной сферы городов и инфраструктурных проектов.

Источник

штраф, ВР, водители
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.