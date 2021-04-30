В УПЦ рассказали, как в этом году доставят Благодатный огонь из Иерусалима

Иерусалимский Патриарх Феофил III передаст лампаду с Благодатным огнем делегации Украинской Православной Церкви как благословение между каноническими Православными Церквями.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал глава Информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви митрополит Климент (Вечеря) в комментарии strana.ua.

«Богослужение, во время которого происходит чудо схождения Благодатного огня, происходит в Иерусалиме приблизительно в 13.00 по Киевскому времени. Если в этом году Благодатный огонь сойдет, то возможно, к 19.00 его успеют доставить в Киев», - отметил митрополит Климент.

Владыка напомнил, что делегация УПЦ представляет единственную каноническую украинскую церковную структуру, которую признает Иерусалимский Патриархат.

«Именно нашей делегации Иерусалимский Патриарх передаст лампаду с Благодатным огнем как официальное братское благословение между каноническими Православными Церквями», - подчеркнул митрополит Климент.

Владыка рассказал, что сразу по прибытии Благодатного огня в Киев, он будет доставлен в Киево-Печерскую лавру.

«Там (в Киево-Печерской лавре - ред.) можно будет взять эту святыню, придя со свечами или лампадами. Но главным событием, связанным с Благодатным огнем, станет встреча Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия накануне начала Пасхального Богослужения в 23.00 1 мая. Именно тогда пасхальные торжества начнутся со внесения Благодатного огня в Трапезный храм Киево-Печерской лавры, как символическое продолжения того святого торжества, которое накануне совершится в Иерусалиме», - рассказал глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.

Митрополит Климент добавил, что традиционно делегации всех епархий УПЦ прибывают в Великую Субботу в Киев и развозят Благодатный огонь по всем регионам Украины.

«Эту святыню Блаженнейший Митрополит Онуфрий передаст и в зону ООС для духовного укрепления украинских военнослужащих», - подытожил митрополит Климент.