Зеленский подписал закон о возобновлении выплаты "больничных"

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ возвращает людям право на получение материальной помощи из Фонда социального страхования Украины в период временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве (так называемых больничных).

«Из-за законодательной коллизию эти выплаты были отменены после внесения изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», которые вводятся в действие с 30 июня 2021 года. Это могло привести к недополучению больничных 2,5 млн человек. Закон, который подписал Президент, исправляет коллизию и восстанавливает право на получение этой материальной помощи», - сказано в сообщении.

Документ вступает в силу со дня введения в действие Закона Украины «О реабилитации в сфере здравоохранения» - 30 июня 2021 г.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла закон, который устраняет пробел в законодательстве, из-за которого застрахованные лица лишались права на получение пособия по временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, на общих основаниях.

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