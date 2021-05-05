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Немецкие экологи подали иск против "Северного потока-2"

05.05.2021 / 12:48
Природоохранная организация Германии (Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия - NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщают DW, NABU

Дословно: "... единственный способ ограничить ущерб Балтийскому морю - это обратиться в суд".

В организации отметили, что "Северный поток-2" непосредственно разрушает морскую флору и фауну на дне площадью более 16 футбольных полей.

В NABU напомнили, что в начале апреля Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) отклонило возражения экологов о разрешении на строительство последнего участка газопровода.

В частности, в ведомстве утверждали, что участок протяженностью около 16,5 километра проходит чертой птичьего заповедника, а потому не имеет большого значения для некоторых видов птиц, останавливающихся там для отдыха.

Иск против строительства газопровода в апреле в административный суд Гамбурга подала также экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH).

 

Пресс-секретар BSH сообщил, что на время рассмотрения исков двух природоохранных организаций прекращается действие выданного ведомством разрешения на строительство последнего участка газопровода.

Проектная компания Nord Stream 2 AG месяц назад обнародовала данные о ходе строительства: "На 31 марта заключено 2339 километров (с 2460 километров), или 95 процентов газопровода" Северный поток-2".

Осталось уложить около 121 километра (5 процентов) от общей протяженности газопровода".

Напомним: по крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проекте "Северный поток-2" или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.

24 февраля стало известно о том, что Wintershall Dea, одна из пяти компаний-участниц проекта остановила его финансирование.

По информации немецких СМИ, правительство Германии и парламентские фракции правящей коалиции рассматривают четыре варианта дальнейшего развития событий с газопроводом "Северный поток-2" на фоне угрозы санкций США.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что газопровод "Северный поток 2", по информации оператора проекту Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году.

Источник

Германия, Северный поток 2
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