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"Нафтогаз" должен усилить давление на "Газпром" через антимонопольный орган ЕС для переноса продажи газа на границу Украина-РФ – Витренко

30.04.2021 / 15:14
Компания недостаточно использовала свои юридические возможности давления на "Газпром" через антимонопольный орган ЕС для переноса точек продажи российского газа европейским компаниям на границу Украина-РФ.

Об этом заявил новый глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. 

"Понятно, почему это (перенос точек продажи - ред.) не хочет делать "Газпром", понятно, почему это не хочет делать Кремль, но у "Нафтогаза" есть определенные юридические возможности для того, чтобы хотя бы жаловаться в европейский антимонопольный орган, чтобы он давил на "Газпром", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Витренко напомнил, что злоупотребляющий своим доминирующим положением на рынках Восточной и Центральной Европы российский монополист начинает идти на уступки, когда против него начинается антимонопольное расследование.

По его словам, разрешение вопроса с переносом точек продажи газа на украино-российскую границу позволит увеличить загрузку украинской газотранспортной системы (ГТС) и снизить цену газа на украинском рынке.

Витренко также считает, что необходимо давить на Россию для разблокирования экспорта среднеазиатского газа в Европу и предоставления такой возможности экспорта независимым российским добытчикам.

"Есть и другие компании в России и Центральной Азии. С экономической точки зрения было бы целесообразно, чтобы они экспортировали газ, но они этого не делают, поскольку "Газпром" их не пускает. Контраргумент – российское законодательство не позволяет. А мы говорим – нет, извините, позволяет, давайте детально читать законодательство, просто "Газпром" должен быть единым экспортным каналом. И это можно использовать против "Газпрома", - отметил он.

Как сообщалось, Витренко в своей прошлой каденции в "Нафтогазе" курировал успешно закончившиеся для Украины арбитражные разбирательства с "Газпромом".

Источник

Нафтогаз, Витренко
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