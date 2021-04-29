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Правительство не будет усиливать карантин на майские праздники, но усилит контроль за соблюдением ограничений - Шмыгаль

29.04.2021 / 14:21
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство не будет усиливать карантинные ограничения на Пасху и в период майских праздников, но усилит меры контроля за соблюдением уже установленных ограничений.

"Правительство не будет усиливать карантин на Пасху и майские праздники. Но усилим меры контроля за соблюдением уже установленных ограничений. Прежде всего, речь идет о социальной дистанции и масочном режиме", - сказал Шмыгаль на заседании правительства 28 апреля.

Премьер попросил граждан прислушиваться к Министерству здравоохранения, лидеров церквей и религиозных организаций, которые призывают соблюдать санитарные нормы и праздновать Пасху дома.

Источник

коронавирус, карантин, Шмігаль
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