Правительство не будет усиливать карантин на майские праздники, но усилит контроль за соблюдением ограничений - Шмыгаль

"Правительство не будет усиливать карантин на Пасху и майские праздники. Но усилим меры контроля за соблюдением уже установленных ограничений. Прежде всего, речь идет о социальной дистанции и масочном режиме", - сказал Шмыгаль на заседании правительства 28 апреля.

Премьер попросил граждан прислушиваться к Министерству здравоохранения, лидеров церквей и религиозных организаций, которые призывают соблюдать санитарные нормы и праздновать Пасху дома.

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