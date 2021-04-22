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Зеленский не смог завершить войну на Донбассе и вымещает злость на Медведчуке и оппозиции, – The Tribune

22.04.2021 / 16:28
Несостоятельность Президента Украины в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе – одного из главных предвыборных обещаний Зеленского – вылилась в нарастание агрессии украинской власти к оппозиции и эскалации боевых действий на Востоке страны.

Об этом пишет международное социально-политическое интернет-издание The Tribune.

В публикации говорится, что украинский лидер «обозначил свою растущую агрессию» в отношении внутренней оппозиции, одобрив санкции против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и закрыв три оппозиционных телеканала.

«Любые иллюзии о том, что Президент Владимир Зеленский может каким-то образом договориться с Владимиром Путиным, были раз и навсегда разбиты. Многие украинцы когда-то верили в эти иллюзии. Они послужили большим стимулом для Зеленского в победе на президентских выборах 2019 года», – идет речь в публикации.

Издание отмечает, что Зеленский стал большим разочарованием украинцев, спровоцировав своими политическими решениями еще большую военную угрозу вместо обещанного мира.

«Теперь Зеленский и многие украинцы вместе с ним начинают понимать, что война не исчезла волшебным образом. Вместо этого она возродилась в виде нового угрожающего военного кулака», – подчеркивает The Tribune.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе зависит полностью от политической воли Владимира Зеленского.

«Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений, которые, в ходе разговора между Путиным, Макроном и Меркель были признаны безальтернативными», – подчеркнул парламентарий.

санкции, Медведчук, Зеленский
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