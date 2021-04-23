В Сенате США поддержали законопроект об увеличении военной помощи Украине

Об этом сообщили Председатель Комитета сенатор от Демократической партии США Роберт Менендес, цитирует Голос Америки, посол Украины в США Оксана Маркарова у facebook

Прямая речь Менендеса: "Я с гордостью присоединяюсь к сенатору Риша по законопроекту о "Безопасном партнерстве с Украиной "- пакета долгосрочной помощи, который демонстрирует нашу двухпартийную преданность безопасной Украине.

Как мы все знаем, ситуация с безопасностью ухудшается, ведь тысячи российских войск накапливаются на границе Украины.

Этот законопроект не мог быть более своевременным, чтобы послать миру месседж, что мы поддерживаем Украину".

Прямая речь Маркаровой: "Этот законопроект является крайне важным и своевременным в условиях эскалации агрессивного поведения России в отношении Украины и наращивание военного присутствия на границе и в оккупированном Крыму.

Представляя законопроект, Менендес назвал инициативу "своевременным сигналом" в поддержку Украины.

Накануне Менендес обсудил инициативу с Министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Проект предусматривает увеличение размеров ежегодной помощи Украине, включая предоставление летального оружия.

Для того, чтобы обрести силу закона, законопроект должен быть проголосован в Сенате и в Палате представителей и подписан президентом.

Напомним, Председатель Комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес ожидает одобрения в среду законопроекта об увеличении военной помощи Украине.

Кулеба рассказал, что во время видеоконференции с министрами иностранных дел стран ЕС не почувствовал "аппетита" к новым секторальным санкциям против РФ.

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