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Во всех монастырях и храмах УПЦ 26 апреля почтят память погибших в Чернобыльской аварии

23.04.2021 / 12:45
Во всех монастырях и храмах УПЦ 26 апреля почтят память погибших в Чернобыльской аварии
Источник: Центр информации УПЦ
Молитвенный перезвон начнется в 8.00

В день 35-й годовщины Чернобыльской трагедии 26 апреля во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви будет совершен колокольный звон в память о погибших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, траурную акцию «Чернобыльский звон» благословил провести Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий.

Молитвенный перезвон начнется в 8.00.

В 1986 году на Чернобыльском реакторе №4 прогремел взрыв. Для ликвидации последствий ужасной аварии было мобилизовано более 600 тыс человек. Эта авария признана крупнейшей в истории всей атомной энергетики и по количеству погибших, и по числу пострадавших от ее последствий.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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