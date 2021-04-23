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Белый дом о выпадах Путина: У нас толстая кожа

23.04.2021 / 11:46
В администрации президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена не воспринимают лично агрессивные выпады президента России Владимира Путина.

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 21 апреля, The White House

Прямая речь Псаки: "Я не думаю, что мы воспринимаем что-то, что сказал президент Путин, лично; у нас толстая кожа".

Так Псаки отреагировала на слова президента России, который в послании Федеральному собранию РФ сравнил западные страны с тигром Шерханом из книги Киплинга "Маугли", вокруг которого, по словам Владимира Путина, крутятся "мелкие шакалы" и "подвывают, пытаясь задобрить своего суверена".

В ответ на агрессивную риторику Путина, который предупредил страны Запада о "быстром и жестком" ответе России на возможную угрозу ее интересам, Псаки сказала, что в Белом доме, стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, а не к их ухудшению.

По ее словам, вводя санкции, США хотели послать российскому руководству четкий сигнал о том, что действия Москвы не останутся без последствий.

Пресс-секретарь добавила, что президент США Джо Байден в телефонном разговора с Владимиром Путиным предложил обсудить вопросы, по которым "есть возможность совместно работать", – нераспространение ядерного оружия, продление договора СНВ-3, ядерная сделка с Ираном, – и вопросы, по которым у США и Россия есть разногласия.

Псаки отметила, что приглашение к участию в саммите президентов остается в силе, переговоры по организации такой встречи проходят на самом высоком уровне.

Напомним, 15 апреля президент США Джо Байден ввел новые санкции против России в ответ на возможные российские кибератаки, вмешательство Москвы в американские выборы и аннексию Крыма. Под них попали более 30 физических лиц и компаний. Санкции также предусматривают запрет на операции с российским госдолгом на первичном рынке.

США также объявили о выдворении 10 российских дипломатов из страны.

Россия ответила зеркальными мерами. 8 действующим и бывшим американским чиновникам запретили въезд в Россию. Посол США в России Джон Салливан вынужден будет уехать в Вашингтон.

Владимир Путин 21 апреля предостерег Запад от перехода "красных линий" России, которые он даже не определил.

Источник

США, РФ
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