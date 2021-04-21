Войти | Зарегистрироваться
14:07

среда,
21 апреля
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Черкассах УПЦ проводит конкурс для поддержки семейных ценностей

21.04.2021 / 12:59
В Черкассах УПЦ проводит конкурс для поддержки семейных ценностей
Источник: Центр информации УПЦ
Конкурс детского рисунка проводится с 20 апреля по 1 июня

В Черкассах Украинская Православная Церковь проводит творческий конкурс «Всегда делай добро».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии, конкурс приурочен ко дню памяти святителя Луки Крымского и призван привлечь внимание детей и молодежи к семейным ценностям.

Организаторами стали Черкасская епархия УПЦ совместно с профильными управлениями Черкасской областной государственной администрации и департаментом образования мэрии Черкасс.

Конкурс детского рисунка проводится с 20 апреля по 1 июня.

Участники конкурса будут разделены на три группы: дети до 6 лет включительно; от 7 до 11 лет включительно и от 12 до 16 лет включительно.

Условия конкурса опубликованы на официальном сайте епархии.

Все финалисты получат ценные призы от организаторов конкурса.

Как сообщалось ранее, в Черкассах создали первую православную гимназию, где кроме школьных предметов в программе преподается Закон Божий, жития святых и азы церковно-славянского языка.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.