Реальная эффективность вакцины Pfizer составляет 98% - эпидемиолог

Об этом сообщила главный специалист Минздрава по специальности "Эпидемиология" Наталья Виноград на пресс-конференции в Укринформе.

"В начале давали эффективность вакцины 95%, реальная эффективность ее в странах, которые используют, - 98%. То есть показатель лучше, но это характерно и для других вакцин", - сказала Виноград.

Эпидемиолог подчеркнула, что эта вакцина использует новую технологию. Так, в отличие от других вакцин, она не содержит в своем составе антигена, на который организм должен выработать иммунитет. "Это генетическая информация, которая запустит синтез антигена у вакцинированного лица, на который образуются антитела", - пояснила Виноград.

По ее словам, вакцина Pfizer-BioNTech способна быстро реагировать на мутации, возникающие у коронавируса. Также она сообщила, что неблагоприятные события, которые возникали после использования этого препарата, не отличались от указанных производителем.

Как сообщалось, в Украины 18 апреля привито против коронавируса 1 453 человека. Всего вакцинировано 450 647 человек, 5 из них получили вторую дозу вакцины.

Украина начала вакцинировать население от коронавируса 24 февраля с. г. 23 февраля в Украину прибыла партия из 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 Covishield, разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca.

25 марта в Украину прибыла первая партия вакцины китайской компании Sinovac Biotech, использовать ее начали 13 апреля.

16 апреля в Украину доставлена​​первая партия вакцины против коронавируса разработки Pfizer-BioNTech.

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