Митрополит Антоний призвал украинцев быть миротворцами

Если поступать как миротворец в любых конфликтах, общий накал ненависти уменьшится.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Война быстрой не бывает. После нее годами длится жажда реванша со стороны проигравшей. Война всегда ведет к изнеможению и истощению экономик, идеологии, потерям территорий, а главное – человеческих жизней и судеб.

Нам нужно быть крайне аккуратными в мыслях и словах. История начала возгорания любого конфликта и перехода его из холодной фазы в горячую часто указывает на то, что обе стороны всерьез не рассматривали возможность конфликта. Вроде планировали одно, но что-то пошло не по плану. Война – это не «плейстейшен».

Человек и так крайне уязвим, а война дает «зеленый свет» на проявление часто звериных, античеловечных, в христианском понимании, проявлений и эмоций. Ненависть к врагу, беспощадность, коварство, хитрость, ложь, жажда мести – необходимые на войне качества и свойства», - объяснил митрополит Антоний.

Владыка напомнил об одной из заповедей блаженств, которая гласит: «Миротворцы сынами Божьими нарекутся». Человек должен держать это в памяти, в сознании.

По мнению митрополита Антония, если поступать как миротворец в любых конфликтах, общий накал ненависти уменьшится. «Человечество – это живой организм. Если болит в одном месте, в другом отдается. Если где-то гибнут люди, эта боль отзывается во всех частях большого организма под названием человечество. Хотим мы этого или не хотим. Таков закон», - сказал он.

«Любой конфликт нужно начинать гасить, прежде всего, внутри себя. Потушить пожар ненависти и злобы всех тех детонаторов, которые способны сделать процесс неуправляемым, которые способны привести в действие «адскую машинку» с непрогнозируемыми последствиями.Чем дальше от нас поколение, пережившее горе войны, тем легкомысленнее мы, кто войну не видел», - пояснил управделами УПЦ.

По его словами, достаточно вспомнить рассказы пожилых родственников о том, что нет ничего важнее мирного неба над головой.

«К сожалению, сегодня раздаются выстрелы и гибнут люди на нашей земле. Война безжалостно продолжает собирать свой урожай. Снова и снова пролитая братская кровь вопиет к Небу. Будем же беречь и стеречь мир, прежде всего, внутри себя, бдительно и зорко охранять синее небо своей души, чтобы наше общее небо не затянуло тучами ненависти», - призвал митрополит Антоний.