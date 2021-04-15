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В УПЦ считают, что что вопрос автокефалии не должен решаться при вмешательстве политиков

15.04.2021 / 15:44
В УПЦ считают, что что вопрос автокефалии не должен решаться при вмешательстве политиков
Источник: Центр информации УПЦ
Епископ Виктор привел исторические факты, свидетельствующие о предметном и разностороннем обсуждении вопроса автокефалии на Соборе 1992 года

Вопрос относительно автокефалии должен решаться исключительно Церковью с учетом общей позиции среди епископата, духовенства и верующих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом епископ Виктор (Коцаба) заявил в своем докладе на Всеукраинской научно-практической конференции «Православие в Украине: вызовы времени и исторические традиции».

«Положительное решение вопроса автокефалии требует времени, основательного переосмысления и, самое главное - аполитизации. Пока не уйдет в прошлое все то же вмешательство государства во внутренние дела Церкви, спекуляция политиков на религиозных чувствах верующих, до тех пор вопрос автокефалии остается открытым. Он должен решаться исключительно в Церкви и Церковью с учетом наличия общей позиции среди епископата, духовенства и верующих, которая в наше время имеет выразительную региональную окраску и разногласия», - отметил епископ Виктор.

В своем докладе владыка рассказал о дискуссии по вопросу автокефалии УПЦ на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 31 марта - 5 апреля 1992 года. Епископ Виктор привел исторические факты, свидетельствующие о предметном и разностороннем обсуждении вопроса автокефалии на Соборе 1992 года.

Архиерей напомнил, что на основе высказанных мнений Собор решил, что в данный момент автокефалия принесет больше вреда Церкви, поэтому этот вопрос подлежит дальнейшему обсуждению.

«Следует констатировать, что нынешний статус УПЦ как самостоятельной и независимой в своем управлении на сегодня является наиболее оптимальным. Он действительно обеспечивает принятие независимых кадровых, хозяйственных и финансово-экономических решений для полноценной жизни Церкви и одновременно способен сохранять церковную целостность Украины и объединять ее православных верующих различных национальностей и общественно-политических предпочтений... За последние годы Украинская Православная Церковь получила бесценный опыт и доказала свою способность выстаивать в сложных ситуациях и защищаться в правовом поле и на международном уровне», - подчеркнул епископ Виктор (Коцаба).

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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