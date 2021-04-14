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Патриарх Кирилл вакцинировался от коронавируса

14.04.2021 / 14:44
Патриарх Кирилл вакцинировался от коронавируса
Источник: Патриархия.ру
Оба укола были сделаны еще в марте, до 20-го числа

Предстоятель Русской Православной Церкви вакцинировался от COVID-19.

Об этом заявил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Святейший Патриарх вакцинировался. Оба укола были сделаны еще в марте, до 20-го числа», - сказал Владимир Легойда.

Он уточнил, что Патриарх сделал двухкомпонентную прививку от коронавируса одной из российских вакцин и чувствует себя после вакцинации хорошо.

Благодаря этому он может участвовать в публичных мероприятиях без опасения тяжело перенести болезнь в случае заражения.

Как сообщалось ранее, Патриарх Кирилл 13 апреля провел первое в этом году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
РПЦ
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