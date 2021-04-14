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Байден в разговоре с Путиным призвал РФ снизить напряженность в отношениях с Киевом - Белый дом

14.04.2021 / 14:52
Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным заявил об обеспокоенности переброской российских сил к границе с Украиной и призвал РФ снизить напряженность в отношениях с Киевом.

Об этом сообщил Белый дом.

"Президент озвучил нашу озабоченность внезапным наращиванием российских военных сил в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность", - говорится в заявлении Белого дома.

"Президент Байден подчеркнул, что США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины", - отмечается в документе.

Источник

Путин, Байден
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