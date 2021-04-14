Байден в разговоре с Путиным призвал РФ снизить напряженность в отношениях с Киевом - Белый дом

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным заявил об обеспокоенности переброской российских сил к границе с Украиной и призвал РФ снизить напряженность в отношениях с Киевом.

Об этом сообщил Белый дом. "Президент озвучил нашу озабоченность внезапным наращиванием российских военных сил в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность", - говорится в заявлении Белого дома. "Президент Байден подчеркнул, что США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины", - отмечается в документе. Источник