Войти | Зарегистрироваться
15:24

среда,
14 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Сегодня в храмах будет совершена особая служба - «Мариино стояние»

14.04.2021 / 15:10
Сегодня в храмах будет совершена особая служба - «Мариино стояние»
Источник: Центр информации УПЦ
Мариино стояние - одно из самых продолжительных богослужений, на котором единственный раз в году целиком читают Великий покаянный канон Андрея Критского и житие преподобной Марии Египетской

Во всех православных храмах, 14 апреля вечером, состоится особая служба - «Стояние Марии Египетской» или «Мариино стояние».

Как сообщает Центр информации УПЦ, это богослужение совершается в храмах один раз в году, в среду вечером на пятой седмице Великого поста.

Мариино стояние - одно из самых продолжительных богослужений, на котором единственный раз в году целиком читают Великий покаянный канон Андрея Критского и житие преподобной Марии Египетской, которая является образцом покаяния.

Великий покаянный канон состоит из 250 тропарей. Он побуждает человеческую душу к исправлению жизни и напоминает о том, что пост – время покаяния.

Чтение канона преподобного Андрея Критского и жития преподобной Марии Египетской на 5-й седмице совершается Церковью со времени VI Вселенского Собора. На этом богослужении многократно звучат святые слова покаяния: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». И прошения «Преподобный отче Андрее, моли Бога о нас! Преподобная мати Мария, моли Бога о нас!».

Источник: Inpress.ua
пост, УПЦ, богослужение, Покаянный канон
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.