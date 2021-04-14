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Байден предложил Путину встретиться, но не в России и США

14.04.2021 / 15:23
Президент США Джо Байден предложил российскому президенту Владимиру Путину встретиться на территории третьей страны.

Во время встречи американский президент хочет обсудить актуальные вопросы в отношениях США и России.

Об этом сообщил Белый дом.

Как рассказали в Белом доме, Байден во время второго разговора с Путиным подтвердил свою цель - построить стабильные и предсказуемые отношения с Россией в соответствии с интересами США.

"Байден предложил в ближайшие месяцы провести встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией", - сообщили в администрации президента США.

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Путин, Байден
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