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В Академии наук спрогнозировали количество COVID-случаев в сутки в ближайшие недели

08.04.2021 / 17:19
В период с 7 по 13 апреля среднее количество новых случаев в сутки может превысить 18 тыс. человек.

Об этом говорится в прогнозе межведомственной Рабочей группы представителей Национальной академии наук Украины, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Винницкого национального технического университета и Национальной академии медицинских наук Украины, обнародованном на сайте НАНУ.

"Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев равно 18 684 (Prophet) и 16 209 (SEIR-U) в течение недели 7-13 апреля 2021 года и 16 351 (SEIR-U) в течение недели 14-20 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по анализу данных об общей смертности от Министерства юстиции Украины, избыточная смертность в марте над средним уровнем в 2015-2019 годах близка к числу зарегистрированных летальных случаев от COVID-19.

Наблюдаемая летальность демонстрирует рост в последние 3-4 недели, но все еще остается в диапазоне 2,2% -2,5%.

Доля госпитализированных детей продолжила увеличиваться, что соответствует инфекционным особенностям британского штамма вируса B.1.1.7. Наибольший рост наблюдался среди детей до 10 лет, подчеркнули в НАНУ.

Источник

коронавирус, НАНУ
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