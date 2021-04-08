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Вакцина от COVID-19 может появиться на коммерческом рынке позже ожидаемого срока – Радуцкий

08.04.2021 / 17:54
Вакцина от COVID-19 может появиться на коммерческом рынке Украины позже, чем ожидается, считает председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"Министр (министр здравоохранения Максим Степанов - ИФ) говорил, что не раньше лета, но я думаю, что позже. Пока что производители (вакцины – ред.) официально заявили, что торгуют только с государствами. Я, имея опыт в частной медицинском бизнесе, не понимаю, как вакцина может появиться на частном медицинском рынке", - сказал Радуцкий в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, "есть миллион желающих за свои деньги завезти вакцину и начать вакцинировать в частных клиниках, но эти попытки заканчиваются ничем, потому что все производители просят письмо от правительства, а правительство Украины, как и любое другое правительство, такое письмо не даст".

При этом он подчеркнул: "То количество вакцин, которое Украина законтрактовала, достаточно для обеспечения потребности населения".

Источник

коронавирус, вакцина
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