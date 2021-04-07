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Вводить накопительную пенсионную систему начнут в этом году - Шмыгаль

07.04.2021 / 17:19
В этом году правительство планирует увеличить пенсии дважды - в июле и декабре, однако для роста выплат в 2-3 раза необходима пенсионная реформа, а именно - введение накопительной системы в этом году.

 

Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он также отметил, что мартовская индексация завершилась, выплаты составили 43 миллиарда гривен для 8 млн украинцев. Повышение в среднем составляло 300 грн.

С апреля также началась индексация для работающих пенсионеров, которая коснется 400-600 тысяч человек. Последующие изменения будут ждать в июле - с 1 июля вырастет минимальная пенсия (из-за роста прожиточного минимума), будут увеличены надбавки к пенсиям.

С октября правительство планирует установить ежемесячные доплаты к пенсии до 400 грн для пенсионеров в возрасте 75-80 лет. С декабря - очередное повышение минимальной пенсии (также в связи с ростом прожиточного минимума), и увеличение надбавок к выплатам отдельным категориям граждан.

По словам премьера, для увеличения пенсий в 2-3 раза "нужно менять саму систему пенсионного обеспечения". Речь идет о накопительной пенсии, когда человек на протяжении трудовой жизни откладывает средства на свой личный пенсионный счет

Следовательно, премьер заявил, что соответствующее систему правительство хочет ввести уже в этом году по следующей модели:

2% с уплаченных человеком налогов идут на ее личный пенсионный счет;
также на этот счет попадают еще 2% от ЕСВ, который платит за человека работодатель;
человек именно сможет выбирать пенсионный фонд, который дальше будет инвестировать ее средства;
инвестиции могут происходить только в надежные но не рискованные финансовые инструменты;
украинцы, которые выходят на пенсию, смогут выбирать: забрать все накопленные средства сразу, получать выплаты равными частями и даже оставить часть своих выплат по наследству;
накопительная пенсионная система в коем случае не отменяет солидарную, а будет дополнительными выплатами.

Шмыгаль добавил, что реформа займет не один год, но ее нельзя откладывать дальше. "Сейчас Кабинет Министров работает с экспертами и народными депутатами, чтобы учесть все детали сформировать лучшую модель запуска накопительной пенсионной системы", - добавил он.

Напоминаем: с 1 апреля 2021 года Пенсионный фонд проведет перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

Источник

Шмыгаль, накопительная пенсия
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