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В Украине с 2023г начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями - Шмыгаль

04.08.2021 / 13:19
В Украине с 2023 года начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения 3 августа в Киеве.

"Задача рабочей группы – введение на базе действующего законодательства по решению правительства с 2023 года социальных пакетов с накопительными пенсиями. Фактически это могут быть ключевые бюджетники, где мы можем это испробовать без изменения законодательства. Но, конечно, наша цель –введение соответствующих законов и полноценное введение накопительной пенсии в Украине в целом", - подчеркнул он.

Премьер отметил, что опыт введения социальных пакетов накопительной пенсии далее будет распространен на социальных работников, учителей и военных как элемент перехода к полноценной накопительной системе.

Источник

Шмыгаль, накопительная пенсия
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