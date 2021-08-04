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Государственный бюджет с января перевыполнили на 4,6%, дефицит втрое меньше плана

04.08.2021 / 13:50
Госбюджет за январь-июль 2021 года свели с дефицитом в 2,6 раза меньше плана (50,2 млрд грн), по поступлениям бюджет перевыполнен на 4,6%.

Об этом сообщает Министерство финансов со ссылкой на данные Госказначейства.

В июле в общий фонд государственного бюджета поступило 75,6 млрд гривен, месячная роспись перевыполнена на 2,2%.

Больше сверх плана собрала Госналоговая - 39,5 млрд грн, или 104,2% от росписи в месяц. Среди налогов больше украинцами уплачено налога на добавленную стоимость - 13,5 млрд грн (с учетом возмещения) и налога на доходы физических лиц и военного сбора - 11,7 млрд грн.

По таможенным платежам поступления в общий фонд составили 33,1 млрд грн (100,5% плана месяца). Из общей суммы поступлений 30,5 млрд грн поступило в виде налога на добавленную стоимость, 2,2 млрд грн - ввозной пошлины.

За семь месяцев 2021 года поступило 330,5 млрд грн налоговых платежей, план по которым перевыполнен на 6%. Государственная таможенная служба собрала 207,7 млрд грн с перевыполнением в 4,1%.

Поступление единого соцвзноса в Пенсионный фонд и фонды соцстрахования за 7 месяцев составили 194,3 млрд грн, что на 7,8 млрд грн превысило плановые показатели ДПС. Из указанной суммы 29,2 млрд грн поступило в июле (на 0,7 млрд грн сверх плана).

Расходы за январь-июль отстают от плана на 7,7% и составляют 634,5 млрд грн с полным финансированием соцрасходов, расходов на оборону, обслуживание долга и субвенции местным бюджетам.

За январь-июль 2021 года общий фонд государственного бюджета сведен с дефицитом в размере 50,2 млрд грн. Плановый объем составляет 132,4 млрд гривень, что в 2,6 раза больше.

Государственные заимствования в общий фонд с начала года составили 296,7 млрд грн или 74,7% от запланированных на этот период. Благодаря гособлигациям профинансировано 235 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 63,5 млрд грн ($1,8 млрд и € 418,1 млн евро).

Из внешних источников привлечено 59,9 млрд грн, больше всего - от размещения восьмилетних еврооблигаций под 6,876% годовых на сумму 34,7 млрд грн ($1,25 млрд) и доразмещения на 13,5 млрд грн ($500,0 млн). Еще 9,6 млрд грн ($350 млн) кредита получено от МБРР для системного проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления".

При этом, платежи по погашению государственного долга за январь-июль 2021 года составили 265,2 млрд грн (99,7% плана), платежи по обслуживанию - 78,0 млрд грн (93,4% плана).

Источник

дефицит, Госбюджет
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