Пресс-секретарь Зеленского о 2,7 миллиардах долларов от МВФ: Средства помогут преодолеть последствия коронакризиса

Об этом во время брифинга 3 августа заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Есть хорошие новости с МВФ - накануне Дня Независимости Украины получит 2,7 млрд долл в рамках программы специальных прав заимствования.

Конечно, это не подстраивалось под нас, там очень много стран, которые получат эти специальные заимствования, но так совпало, что Украина получит такой приятный подарок ко Дню Независимости", - сказал Никифоров.

По его словам, эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса, стимулировать экономику.

Также пресс-секретарь президента напомнил, что в сентябре в Украину приедет миссия МВФ - "будет оценивать прогресс Украины на пути реформ".

"Если миссия останется довольной, в чем мы не сомневаемся, Украина будет и в дальнейшем получать остальные транши по программе stand by", - добавил он.

Напомним: Совет управляющих Международного валютного фонда утвердил общее распределение специальных прав заимствования на сумму, эквивалентную 650 миллиардов долларов. Украина получит 2,7 миллиарда долларов.

Зачисление 2,7 млд долл от МВФ в рамках распределения спецправ заимствований на 650 млрд долл должно состояться до конца августа, решение об использовании средств будет принимать Минфин.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по телефону пообщалась с президентом Владимиром Зеленским и анонсировала визит миссии фонда в Украину в сентябре.

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