Кабмин запустил возможность регистрировать кафе, магазины, салоны красоты на портале "Дия"

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 4 августа.

"В настоящее время начало и осуществление хозяйственной деятельности, связанной, в частности, с открытием ресторана (кафе), магазина или салона красоты предусматривает ряд мер, связанных как с регистрацией субъекта, так и с получением разрешительных документов, подачей различного рода деклараций, открытием банковских счетов и т. д.", - указано в пояснительной записке к проекту.

В связи с этим, как отмечается, возникла необходимость упростить данную процедуру путем внедрения возможности осуществлять все необходимые для этого действия и процедуры путем направления одного запроса через портал "Дия".

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