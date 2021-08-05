Войти | Зарегистрироваться
18:34

четверг,
05 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Кабмин запустил возможность регистрировать кафе, магазины, салоны красоты на портале "Дия"

05.08.2021 / 17:15
Кабинет министров Украины одобрил запуск в Украине экспериментального проекта по предоставлению комплексной электронной публичной услуги "е-Предприниматель".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 4 августа.

"В настоящее время начало и осуществление хозяйственной деятельности, связанной, в частности, с открытием ресторана (кафе), магазина или салона красоты предусматривает ряд мер, связанных как с регистрацией субъекта, так и с получением разрешительных документов, подачей различного рода деклараций, открытием банковских счетов и т. д.", - указано в пояснительной записке к проекту.

В связи с этим, как отмечается, возникла необходимость упростить данную процедуру путем внедрения возможности осуществлять все необходимые для этого действия и процедуры путем направления одного запроса через портал "Дия".

Источник

Кабмин, Дия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.