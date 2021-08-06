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Кабмин одобрил законопроект об основах госполитики переходного периода

06.08.2021 / 12:23
Кабинет министров одобрил проект закона "Об основах государственной политики переходного периода", сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Проект закона базируется на принципах ООН в части переходной юстиции, соответствует стандартам и критериям ОБСЕ - Копенгагенским стандартам и, в первую очередь, разработан исключительно опираясь на государственные интересы нашей страны", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что в документе принципиально предлагается закрепить на уровне закона определение Российской Федерации как государства-агрессора и государства-оккупанта.

Ключевые цели документа: определить базовые принципы ("красные линии") деоккупации и реинтеграции; унифицировать подходы как в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, так и по Крыму, как к территориям, которые являются временно оккупированными территориями, на которых действуют оккупационные силы и оккупационные службы Российской Федерации; упорядочить и осовременить существующую профильную терминологию, а также ввести понятие, раскрывающих его новеллы - термины переходная юстиция, конвалидация, временная оккупация, оккупационные силы и оккупационные службы Российской Федерации, политико-дипломатические и санкционные меры, контактная линия, прочный мир, реинтеграция временно оккупированных (деокупованих) территорий и их жителей.

Также целью документа является разделение регулирования на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит определить алгоритм действий государства во время реинтеграции временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей; усиление социальной связи с временно оккупированными территориями; введение элементов переходной юстиции, в частности ответственности за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения относительно избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации.

Кроме того, проект закона призван ввести институт конвалидации сделок, которые были совершены на временно оккупированных территориях; создать предпосылки формирования кадрового резерва для работы на деоккупированных территориях; установить ограничения по обороту валюты государства-агрессора в течение переходного периода; определить дальнейшее развитие для пакета законопроектов о переходном периоде, который сейчас разрабатывает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Важной задачей законопроекта является введение инструментов стратегического планирования и закрепление основных ценностей для государственной политики переходного периода: приоритет человека (его достоинства, прав и свобод) в сочетании с неприкосновенностью государственного суверенитета и территориальной целостности", - подчеркивают в Минреинтеграции.

Источник

Кабмин, госполитика
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