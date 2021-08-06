Международные резервы Украины в июле выросли на 2,1%

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Динамику резервов в июле определили три основных фактора: операции по управлению госдолгом, операции на межбанке и переоценка финансовых инструментов.

Так, валютные поступления в пользу правительства составляли 665,8 млн долл, в том числе 525,8 млн долл от доразмещения еврооблигаций, а 140 млн долл в эквиваленте - от размещения внутренних гособлигаций (ОВГЗ).

В то же время на обслуживание и погашение госдолга в валюте было направлено 416,9 млн долл, из которых 368,9 млн долл - на ОВГЗ, а остальные - на выполнение других валютных обязательств.

Первые недели июля межбанковский валютный рынок в основном был сбалансированным. Вследствие того, что в отдельные дни предложение на рынке преобладало над спросом, регулятор выкупил 188 млн долл, чем пополнил резервы. Это произошло из-за активизации продажи валюты рядом частных и государственных компаний.

Кроме того, вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют состоялась переоценка финансовых инструментов. В прошлом месяце их стоимость выросла на 156,5 млн долл.

Текущий объем международных резервов покрывает 4,1 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напоминаем: Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля, по предварительным данным, составили 2,84 млрд долл (в эквиваленте) - в июне они выросли на 2%.

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