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Международные резервы Украины за месяц сократились на 2,6%

08.10.2019 / 14:43
По состоянию на 1 октября международные резервы Украины уменьшились на 2,6% - до 21,4 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке причиной уменьшения международных резервов назвали значительные объемы погашений по государственному долгу.

"Всего за прошлый месяц правительство и Нацбанк оплатили обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте 1,97 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

В частности, Украина выплатила 1,22 млрд долларов на обслуживание и погашение еврооблигаций, 560,9 млн долларов - по долгам перед МВФ.

Частично компенсировать эти расходы удалось с помощью выпуска новых облигаций на сумму 546,9 миллиона долларов.

На валютном рынке наблюдалось большое предложение валюты из-за притока иностранных инвестиций в облигации внутреннего государственного займа и высокого урожая.

"Такой объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка", - добавили в НБУ.

Напомним: по состоянию на 1 сентября 2019 года международные резервы Украины составляли 22,015 миллиардо долларов.

На начало августа международные резервы Украины достигли 21,8 млрд долларов.

Международные резервы Украины, по предварительным данным, в июне 2019 года выросли на 1,2 миллиарда долларов или на 6,4% - до 20,63 миллиарда долларов.

Источник

НБУ, Международные резервы
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