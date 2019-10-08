Войти | Зарегистрироваться
16:39

вторник,
08 октября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

В Раде предлагают закрывать ФОПы без штрафов за неуплату ЕСВ

08.10.2019 / 15:14
Глава финкомитета ВР Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект №2190, которым предлагает на 30 дней отменить штрафы за неуплату ЕСВ для физлиц-предпринимателей и самозанятых лиц, которые не платили налоги за периоды без доходов.

Текст законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады.

"Как показывает практика, значительное количество самозанятых лиц и физических лиц-предпринимателей, которые не получают дохода и фактически не осуществляют какой-либо предпринимательской деятельности, до сих пор не инициировали процедуру государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности или снятия с учета, как самозанятых лиц, а следовательно, таким лицам будет начислены штрафные санкции и пеня за неуплату ЕСВ", - говорится в пояснительной записке.

По словам Гетманцева, законопроект разработан с целью предотвращения применения несправедливых штрафных санкций в отношении ФОПов и самозанятых лиц, которые не платили ЕСВ за периоды, в течение которых они не получали доходов.

Автор законопроекта предлагает ввести 30-дневный период с момента вступления в силу документа, в течение которого самозанятые лица смогут осуществить регистрацию прекращения предпринимательской деятельности без применения к ним штрафов за неуплату ЕСВ.

Отметим, что с 1 января 2017 ФОПы и самозанятые лица, которые не получают доход от предпринимательской деятельности, обязаны платить единый социальный взнос на уровне минимального страхового взноса за месяц (в 2019 году - 918 грн).

Источник 

ВР, ФОП
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.