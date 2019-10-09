ЕС готов поставлять газ к границе с Украиной - 1,3 миллиарда кубов в год

Об этом в Facebook сообщил директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, комментируя результаты очередной встречи операторов ГТС центральной и южной Европы "CESEC gas plenary meeting".

"Трансбалканский газопровод должен быть способен транспортировать до границы с Украиной 4,1 млн кубических метров в день (1,3 млрд кубометров в год). Все операторы подтвердили готовность. Для Украины и Молдовы это очень важно, потому что позволит гарантировать поставки на юг Одесской области в случае блокирования поставок газа через территорию Приднестровья. В будущем Украина сможет по этим маршрутам получать каспийский газ, когда такие поставки будут иметь экономический смысл", - написал Макогон.

К этому он добавил, что Европа сделала выводы из ситуации 2009 года, когда Газпром остановил транзит.

По словам Макогона, реализовано много проектов по увеличению интерконнекторов между странами, что позволит оперативно транспортировать газ между странами. "С 1 января 2021 года должен заработать новый ЛНП терминал в Хорватии мощностью 2,6 млрд м3; ТАР (часть проекта "Южный газовый коридор". Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, и в том же году первый азербайджанский газ пойдет в Европу) завершено на 89% и сейчас только остались работы в море. Мощность 10 млрд м3 с возможностью расширения до 20. Фактически это продолжение ТАНАР, который транспортирует азербайджанский газ через Турцию до границы с Болгарией и Грецией; IGB должен быть завершен в 2021, что даст возможность поставлять газ из ТАР в Болгарию; в Греции активно развивается новый проект ЛНП терминала", - уточнил Макогон.

По его мнению, "медленно, но уверенно, региональный рынок становится более открытым и конкурентным. Монополию Газпрома значительно снижены".

Источник