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В НБУ рассчитывают на 2 транша от Международного валютного фонда

08.04.2021 / 09:02
В НБУ рассчитывают на 2 транша от Международного валютного фонда
Учитывая длительный ход переговоров с МВФ, Украина может ориентироваться на два транша, но об объемах пока речи не идет.

Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

"Главным предположением нашего макропрогноза остается продолжение сотрудничества с МВФ. Учитывая более длительный ходе переговоров, мы можем ориентироваться на два транша", - сказал Шевченко.

Он надеется, что с возвращением к обычному режиму работы Верховная Рада примет все необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ законы.

"Сейчас даже в случае снижения объемов (хотя я не готов говорить об объемах) нет ничего угрожающего. Эти средства могут быть замещены размещением евробондов. Мы же с вами знаем, что МВФ - это прежде всего не о деньгах, а о доверии к стране. Это мощный сигнал инвесторам", - добавил глава регулятора.

В то же время, глава НБУ подчеркнул, что его организация не будет финансировать дефицит госбюджета в случае отсутствия финансирования.

"Уже был прошлый год, когда было очень много спекуляций на эту тему. Я могу только снова процитировать любимую статью закона о НБУ №54: "Национальный банк не финансирует дефицит государственного бюджета". Ни НБУ, ни я не планируем отступать от этого пункта" , - подчеркнул Шевченко.

Источник

НБУ, транш, МВФ
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