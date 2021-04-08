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Годовой тариф на газ для населения запустят с 1 мая - решение комиссии

08.04.2021 / 09:43
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление, которым вводятся летние тарифы на газ с 1 мая 2021 года.

Решение было принято на заседании регулятора 7 апреля.

"С 1 мая будет введена годовая цена по умолчанию, ее получат все потребители. Это избавит рынок от турбулентности. Цена будет одна", - сказал глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк.

Годовой тариф будет действовать с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года.

"В течение месяца, мы обсуждали этот вопрос, мы убедились, что решение очень правильное. Мы обсудили и учли все замечания", - отметил Тарасюк.

Все поставщики, которые поставляют газ для населения или имеют такое желание, будут обязаны в период до 25 апреля 2021 довести до всех бытовых потребителей информацию о ценах, которые будут действовать в течение этого периода.

В период действия летнего контракта цену можно будет менять только в сторону уменьшения. Увеличивать цену по сравнению с той, которая будет установлена ​​по состоянию на 25 апреля, невозможно.

Вместе с тем, потребитель сможет предлагать любые другие продукты для потребителей. Кроме того, потребители могут менять поставщика.

"Если потребитель, просчитав свое потребление, будет считать нужным изменить годовой продукт, у него будут все права и возможности", - отметили в регуляторе.

В ходе заседания НКРЭКУ председатель ГК "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович также предложил сообщать потребителю об изменении тарифного плана тем же способом, которым поставщик подал соответствующее заявление. Это позволит уменьшить количество письменных сообщений. Нацкомиссия учла это предложение.

Напомним, НКРЭКУ обязала поставщиков газа отчитываться о ценах ежемесячно.

Источник

газ, годовой тариф
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