Украина может дополнительно получить от МВФ почти 3 миллиарда долларов

Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Мы надеемся, что Украина сможет получить дополнительное финансирование в рамках этой инициативы ... В прошлый раз Фонд делал такую операцию в 2009 году. Это была реакция на кризис. Такая инициатива МВФ для Украины может стать положительным фактором", - пояснил он.

По словам главы НБУ, более точная цифра будет зависеть от курса валют, входящих в корзину СПЗ.

Шевченко отметил, что цель этой новой инициативы, анонсированной МВФ - обеспечить дополнительную ликвидность мировой экономической системы через пополнение международных резервов государств-членов Фонда, а ее объявленный общий объем - 650 млрд долларов.

Глава Нацбанка уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться на весенних сборах, однако для реализации этой инициативы необходимо утверждение сначала Исполнительным советом МВФ, а затем Советом управляющих.

Напоминаем: МВФ обсуждает выделение СДР (специальных прав заимствования) на сумму 650 млрд долларов для помощи восстановления мировой экономики в результате пандемии.

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