МВФ улучшил прогноз для мировой экономики и для Украины

Об этом говорится в данных World economic outlook от Международного валютного фонда.

По итогам октябрьского отчета МВФ ожидал падения мирового ВВП на 4,4%, однако реальное сокращение составило 3,3%. В связи с этим Фонд скорректировал прогнозы на 2021 и 2022 года.

Так, в следующем году мировая экономика вырастет на 6% в 2021 году и замедлится

до росту в 4,4% в 2022 году. Это на 0,8% и на 0,2% больше прогноза октября.

Что касается Украины, Фонд прогнозирует рост ВВП в 2021 году на уровне 4% против 3% в октябрьском отчете. В 2022 году рост составит 3,4%.

МВФ также предоставили прогнозы по инфляции и безработицы. По оценкам Фонда, в 2021 году уровень цен в Украине вырастет на 7,9%, в 2022 году - на 6,8%. По безработице, в 2021 году ожидается уровень 8,6%, в 2022 году - 8,4%.

Как отмечают в Фонде, лучше прогнозированных результаты 2020 года связаны со смягчениям карантина и адаптацией экономик к работе в новых условиях. Кроме того сработали дополнительная фискальная поддержка в "больших экономиках" и ожидания от вакцинации.

Ожидается, что в среднесрочной перспективе глобальный рост установится на уровне 3,3%. Этот показатель отражает ожидаемый ущерб вследствие сокращения производства, а также факторов, независимых от пандемии. В частности, медленного роста рабочей силы, связанного со старением.

Всего в МВФ заявили, что последствия коронакризиса будут мягче последствий мирового финансового кризиса 2008 года. В то же время в Фонде добавили, что страны с развивающейся экономикой и страны с низким уровнем дохода испытывают больший удар - а соответственно понесут более значительные потери.

Напоминаем: Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 3% до 3,8%.

Реальный ВВП Украины сократился на 4% в 2020 году, номинальный ВВП, то есть в фактических ценах, составил 4,194 трлн грн.

В Минэкономики сохраняют прогноз роста экономики Украины в 2021 году на 4,6% ВВП.

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