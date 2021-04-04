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Епископ УПЦ рассказал, почему Бог не уничтожает зло

04.04.2021 / 19:55
Епископ УПЦ рассказал, почему Бог не уничтожает зло
Источник: Центр информации УПЦ
По мнению архиерея, на вопрос «где же ваш Бог, когда в мире торжествует зло, когда гибнут невинные дети, когда люди страдают от страшных болезней, когда войны разрушают их жизни?» -Господь отвечает Своим Крестом

Уничтожив зло, Господь неизбежно уничтожит и свободу воли, что будет означать невозможность достичь совершенства.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем блоге на blogs.korrespondent.net.

«С давних времен философы и мыслящие люди пытались понять природу зла. Откуда оно взялось, если Бог - это Любовь? - спрашивали они. И Сам Господь через Священное Писание и Церковь отвечает, что зло - это не результат Его творения, а следствие пренебрежения определенным правилам, это неправильное использование свободы, что приводит к повреждению свободы.

Если даже и так, то почему же Бог не уничтожит зло? - задается вопросом философская мысль. А Церковь отвечает, что уничтожив зло, Господь неизбежно уничтожит и свободу воли, что будет означать невозможность достичь совершенства. Человек, в таком случае, превратится в запрограммированную существо - без совести, без понятия о добре и зле, без способности любить. В конце концов, человек перестанет быть человеком», - объяснил епископ Виктор.

По мнению архиерея, на вопрос «где же ваш Бог, когда в мире торжествует зло, когда гибнут невинные дети, когда люди страдают от страшных болезней, когда войны разрушают их жизни?» -Господь отвечает Своим Крестом. «Он не просто наблюдает за злыми поступками злых людей с намерением наказать их в будущем или после смерти, а Бог находится в самом центре человеческих страданий. Христос на кресте там, где плачут дети, где страдают больные люди, где ужасы войны ... Более того, Он страдает больше, потому что терпит не только физическую боль, но и несет на Себе грехи всего мира. Он страдает из-за человеческой неблагодарности и неспособности понять ту высоту, к которой человек призван», - продолжил владыка.

«Крест - это выражение Божественной Любви, это символ окончательной победы над злом, это пример смиренного принятия воли Божьей. Господь побеждает не силой, а страданием и любовью. Вот что мы имеем хорошо осознать», - напомнил епископ УПЦ.

Владыка убежден, что именно поэтому, Великим постом Церковь нам еще раз напоминает о подвиге Христа для того, чтобы укрепить нас в собственном подвиге, чтобы показать нам Спасителя в самом центре наших скорбей и проблем. «И единственным решением этих жизненных неурядиц может быть не только покорное несение креста, но и благодарность Богу за все трудности и испытания. Потому что, золото становится лучшим тогда, когда проходит через огонь», - подытожил епископ Виктор.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, епископ Виктор
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