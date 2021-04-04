Войти | Зарегистрироваться
19:57

воскресенье,
04 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Предстоятель УПЦ объяснил, почему в Крестопоклонную неделю выносят Крест

04.04.2021 / 19:30
Предстоятель УПЦ объяснил, почему в Крестопоклонную неделю выносят Крест
Источник: Центр информации УПЦ
Легче побеждать стаи врагов, проще покорять земли, чем победить самого себя

В середине Великопостного периода Святая Церковь предлагает силу честного Животворящего Креста для укрепления.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди в Неделю Крестопоклонную.

«Крест был орудием позорной смерти, на котором распинали преступников, разбойников. А когда Господь был распят на нем, то крест стал орудием нашего спасения, получил божественную силу, которая прогоняет силы демонов, укрепляет человека в его земном пути и помогает вернуться на небо, в Царство Божие», - пояснил Архипастырь.

«Совершая свой пост, каждый по мере своих сил, мы уже устали немного от этой очень тяжелой работы. Борьба с собой - это самый тяжелый труд, который существует. Легче побеждать стаи врагов, проще покорять земли, чем победить самого себя. В этой борьбе с самим собой, со своими страстями, с пороками, со своим ветхим человеком Святая Церковь предлагает нам помощь - помощь Святого Животворящего Креста», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 апреля
3 апреля
2 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.