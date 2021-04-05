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Степанов: Украине надо производить свою вакцину от коронавируса

05.04.2021 / 09:03
Степанов: Украине надо производить свою вакцину от коронавируса
Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что Украина должна начать производство собственной вакцины от коронавируса и предоставить государственные гарантии отечественным производителям.

Об этом сообщил Степанов в Facebook

Дословно: "Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран накладывают запрет на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один – начать производить свою.

Для этого мы должны внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармпроизводителям. Они готовы вкладывать в это средства, но им нужны гарантии – что государство будет покупать именно у них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут".

Степанов признал, что украинская вакцина может быть дороже иностранных.

Однако, по его словам, Украина должна начать такое производство, поскольку это вопрос национальной безопасности.

Напомним: 4 марта премьер Денис Шмыгаль заявил, что в мире уже сформировался достаточно широкий рынок вакцин против COVID-19, поэтому Украине эффективнее закупить вакцины, а не производить свою.

В марте главный санитарный врач Виктор Ляшко говорил, что ему ничего не известно об украинской вакцине от коронавируса, которая находится "в разработках".

Источник

коронавирус, вакцина, Степанов
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