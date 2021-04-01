Украина в прошлом году была третьей по количеству новых дел в ЕСПЧ

Об этом говорится в ежегодном отчете Комитета министров Совета Европы по выполнению решений ЕСПЧ, сообщает "Европейская правда".

Всего на рассмотрение ЕСПЧ в прошлом году были поданы 983 новых дела. Государствами с наибольшим количеством новых дел были Россия (218), Турция (103), Украина (84), Румыния (78), Венгрия (61).

При этом количество новых дел, касающихся Украины, по сравнению с предыдущим годом уменьшилась - в 2019 году было подано 111 таких дел.

Украина также была третьей из государств с самым высоким числом дел, находящихся на рассмотрении ЕСПЧ в 2020 году - 567 дел. Наибольшее количество дел на рассмотрении суда в прошлом году касалось РФ - 1789 дел.

"В 2020 году было продолжено много предыдущих проектов, в частности по Украине, и основных вопросов, затронутых в контексте выполнения решений ЕСПЧ. Кроме того, секретариат Парламентской ассамблеи Совета Европы работал над усилением парламентского надзора за выполнением решений Суда в Украине с членами и работниками парламента" - говорится в отчете.

В целом доклад показал, что государства всей Европы продолжают продвижение в выполнении решений Европейского суда по правам человека, несмотря на пандемию COVID-19.

"Однако для преодоления системных проблем, на которые указывает ЕСПЧ, следует активно работать и дальше. Такие проблемы включают ненадлежащее поведение или смерти, причиненные силами безопасности, трудные условия заключения. Речь идет также о межгосударственных делах и о делах, касающихся злоупотреблений ограничениями прав и свобод", - заявили в Совете Европы.

"В этом году доклад показывает, что наши государства-участники весьма серьезно относятся к обязанности выполнять решения Европейского суда по правам человека, даже в сложных обстоятельствах", - отметила генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Источник