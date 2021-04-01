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В Киеве запретили улицы, где можно "гонять" до 80 км/ч

01.04.2021 / 16:51
Власти столицы решили не разрешать на 17 улицах города сезонное повышение скорости движения с 50 до 80 км/ч с 1 апреля.

Об этом сообщают сайт КГГА, издание "Хмарочос"

По словам директора КП "Центр организации дорожного движения" Виктора Черния, специалисты полиции и КГГА обследовали 17 улиц, где решением Киевсовета с 1 апреля до 1 ноября предусмотрена возможность повышения скорости движения до 80 км/ч. Обследование показало, что ни одна из улиц не соответствует полностью необходимым критериям, которые определены правилами дорожного движения и методике принятия решений об установлении ограничений скорости, а также действующим государственным нормам и стандартам.

Он отметил также, что на указанных улицах высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП. Кроме того, против повышения скорости выступает велосообщество.

В частности, новый скоростной режим планировался на проспекте Шухевича, улице Набережно-Рыбальской, Надднепрянском шоссе, Набережном шоссе, Столичном шоссе, улице Саперно-Слободской и проспекте Бажана.

Прямая речь: "Здесь следует принять во внимание, что Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность только при превышении установленной скорости движения более чем на 20 км/ч. Еще 2 км/ч являются технической погрешностью, которая не учитывается при фиксации скорости соответствующим оборудованием. Так что фактически речь идет о разрешении двигаться со скоростью до 102 км/ч в населенном пункте! А на эти улицы приходится треть всех погибших и пятая часть всех травмированных в ДТП в Киеве за 3,5 года".

Велосипедные организации Киева планировали 1 апреля провести под КГГА акцию протеста против повышения скорости на этих 17 улицах.

Источник

скорость, улицы, Киев
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