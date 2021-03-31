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Promote Ukraine считает, что Медведчук сможет оспорить незаконные санкции Зеленского

31.03.2021 / 12:16
Народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обратился в Верховный Суд, чтобы оспорить указ Президента о наложении на него санкций.

Об этом сообщает брюссельский информационный портал Promote Ukraine.

«Напомним, что 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще 6-ти человек. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции ввели из-за финансирования терроризма», – пишет интернет-издание.

Также в публикации отмечается, что 2 февраля СНБО ввел санкции против народного депутата «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака, которые предусматривают блокирование трех оппозиционных телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZIK, владельцем которых является парламентарий.

«Основанием для введения санкций против Тараса Козака и каналов стало расследование спецслужб Украины, которым установлено, что схемы с поставками угля с неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей способствуют финансированию терроризма», – сообщает Promote Ukraine.

В свою очередь, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что все эти обвинения голословны и бездоказательны.

«Если бы я участвовал в преступных схемах, в которых многие из них участвуют, если бы я наживался на вооруженном конфликте, ограблении народа или хотя бы неправильно перешел улицу, то разве власть не сделала бы это достоянием общественности и под бой барабанов и вой национал-радикалов не привлекла бы меня к ответственности? Но они не могут предъявить мне законных и обоснованных претензий, потому что я всегда был и остаюсь законопослушным гражданином», – подчеркнул политик.

санкции, Медведчук, Верховный суд
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