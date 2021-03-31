Россия стягивает войска к границе с Украиной – Хомчак

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде 30 марта.

По его словам, по состоянию на 30 марта вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп противника.

Украинское командование ожидает, что вскоре у украинской границы и в Крыму Россия соберет еще "до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи с государственной границей Украины создает угрозу военной безопасности государства".

Хомчак рассказал также, что с момента оккупации Крыма в 2014 году Россия увеличила свое военное присутствие на полуострове до 32,7 тыс. военнослужащих.

В частности, в середине марта 2021 года на крымском полигоне "Опук" российская армия отрабатывала высадку воздушного и морского десанта с участием двух батальонов и артиллерии. После учений военные подразделения остались в районе полигона. К ним присоединились еще 5 батальонов.

По данным ВСУ, на оккупированном Донбассе развернуты 14 полков российской армии в составе 28 тысяч военных. Ими руководят кадровые офицеры РФ. Эти полки действуют при поддержке российских регулярных войск.

На востоке Украины находится также аппарат военных советников и инструкторов в составе 2 тысяч человек. Они готовят разведчиков.

В Ростовской области России дополнительно содержатся до 12 батальонных тактических групп со сроком готовности 1-2 суток, что дает возможность быстро реагировать на возможные действия украинской армии.

Главнокомандующий отметил, что приоритетная задача российских войск на Донбассе - поддержание боевой готовности путем постоянных тренировок и накопления материальных запасов.

С начала года на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей из России завезли около 19 тыс. тонн горючего, 335 тонн боеприпасов, 35 автомобилей, 3 танка, реактивные системы залпового огня и спецтехнику.

По словам Хомчака, войска РФ постоянно провоцируют украинских бойцов, ведя огонь из населенных пунктов, объектов критической инфраструктуры, культурных и религиозных объектов.

Напомним, 26 марта на Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибло 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.

Президент Владимир Зеленский анонсировал разговор со всеми лидерами "нормандской четверки" из-за гибели военных.

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