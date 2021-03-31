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Нардепы приняли закон, который позволяет без мобилизации призывать резервистов

31.03.2021 / 12:50
Верховная Рада приняла инициированный президентом закон №3553, цель которого реформирование системы военных комиссариатов.

Он также позволяет призывать без мобилизации резервистов в случае "особого периода".

Об этом свидетельствуют трансляция заседания Верховной Рады, законопроект №3553

Поддержали законопроект 256 народный депутатов. Воздержался при голосовании 21 избранник.

Цель законопроекта, как говорится в пояснительной записке, "упорядочения вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов". Инициативой предлагается создать "территориальные центры комплектования и социальной поддержки на базе военных комиссариатов".

Теперь, в случае обострения на фронте или нарушение украинских границ, государство сможет призвать на службу резервистов без объявления мобилизации. Таким образом создается новый вид военной службы - военная служба по призыву лиц среди резервистов в особый период.

В то же время, при рассмотрении проекта закона, у нардепов возникали замечания касательно призыва всех без исключения резервистов без мобилизации. Правки, которыми предлагалось это положение конкретизировать, в частности распространить его действие только на тех военных, которые подписали контракт с армией, отклонили.

Вместе с тем, докладчик по законопроекту, заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая утверждает, что призывать без исключения всех резервистов не будут, а только тех, кто имеет боевой опыт. Она также уверена, что именно Верховная Рада будет тем предохранителем, который позволит избежать такой ситуации.

Почему именно нардепы не смогли конкретизировать в законе перечень категорий резервистов, которых будут призывать в случае наступления "особого периода", не поясняется.

Источник

законопроект, ВР
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