Обыски в офисе ОПЗЖ являются продолжением политических репрессий украинской власти против оппозиции, – крупнейшая канадская газета

Ведущая национальная канадская газета National Post охарактеризовала действия правоохранителей, как «налет» и продолжение репрессий против оппозиции.

«Правоохранительные органы Украины совершили налет на офис движения, возглавляемого оппозиционным политиком Виктором Медведчуком», – пишет издание.

В публикации отмечается, что обыски в здании, где находятся приемные депутатов партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», формально связаны с общественным движением «Украинский выбор».

«В заявлении прокуратуры говорится, что якобы представители "Украинского выбора" способствовали оккупации Крымского полуострова, сотрудничая с незаконно созданными органами оккупационной власти», – пишет канадское медиа, уточняя, что ранее Виктор Медведчук в своих заявлениях и интервью неоднократно подчеркивал, что Крым является территорией Украины.

Также в статье напоминается, что в феврале украинская власть ввела санкции в отношении Медведчука – влиятельного лидера оппозиции – а обыски в помещениях его политсилы могут являться продолжением давления на политика.

Ранее в «Оппозиционной платформе – За жизнь» сообщили, что обыски в здании, где находятся приемные шести депутатов от этой партии, в том числе председателя Политсовета ОПЗЖ, народного депутата Виктора Медведчука – это политическая расправа над оппозицией.

«Не вызывает сомнения, что действия СБУ имеют под собой исключительно политическую подоплеку. Власть использует Службу безопасности Украины для преследования народных депутатов по политическим мотивам, тем самым осуществляя моральный террор в отношении оппозиции», – говорится в заявлении ОПЗЖ.