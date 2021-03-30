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Ничего об Украине без Украины: МИД о переговорах Меркель, Путина и Макрона

30.03.2021 / 15:23
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на планы Кремля по переговорам лидеров России, Германии и Франции, в частности, о ситуации на Донбассе.

 Киев выступает против такого формата переговоров по Донбассу.

Об этом в комментарии заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"Наша позиция - ничего об Украине без Украины. Переговоры об урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта ведутся в нормандском формате с участием лидеров четырех государств: Украины, Германии, Франции и России", - сказал он.

Как отметил Николенко, в украинском МИД убеждены, что достичь сдвигов в ключевых вопросах мирного урегулирования на Донбассе можно только в полном составе "Нормандии".

"На фоне обострения обстрелов украинских позиций руководство нашего государства сейчас прилагает активных усилий для активизации переговоров именно в четырехстороннем формате - как на уровне глав государств, так и на уровне политических советников лидеров нормандской четверки", - добавил представитель МИД.

Напомним, в Кремле заявили о подготовке трехсторонних переговоров лидеров России, Германии и Франции. На повестке дня переговоров, в частности, вопрос обострения ситуации на Донбассе.

В минувшую пятницу на Донбассе в результате обстрела погибли четверо украинских бойцов. Еще двое украинских военных получили ранения.

После этого президент Владимир Зеленский обратился за помощью к "нормандской четверке", а также анонсировал переговоры с лидерами России, Франции и Германии.

В то же время срочные консультации с политическими советниками "нормандской четверки" проводил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Источник

Донбасс, МИД
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