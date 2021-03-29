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Степанов сказал, при каких условиях COVID-вакцины можно будет купить в аптеке

29.03.2021 / 17:12
Украина заинтересована в том, чтобы фармакологические компании имели возможность завозить в страну вакцины против коронавируса.

Об этом в интервью Радио Свобода сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«Как только коммерческие компании привезут вакцину, то, наверное, ее можно будет купить. Минздрав, наоборот, призывает любые фармкомпании, которые работают на этом рынке: если у вас появится возможность, пожалуйста, привозите, мы ее зарегистрируем», - ответил министр на вопрос, можно ли будет купить вакцину в аптеке, самому выбрав препарат.

При этом он подчеркнул, что речь идет только о тех вакцинах, которые зарегистрированы на территории страны.

«Очень быстро проведем все свои процедуры, которые должна провести Гослекслужба. И, пожалуйста, чтобы у нас появился рынок. Просто коммерческого рынка еще нигде в мире не существует. Это так, для ремарки. Ни в одной стране мира никакого коммерческого рынка нет», - заметил глава Минздрава.

Степанов добавил, что все вакцины, которые зарегистрированы на территории Украины, - эффективны и безопасны.

Напомним, 23 февраля в Украину прибыла партия из 500 тыс. доз вакцины от коронавируса CoviShield, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca.

Кроме того, 25 марта в Украину доставили первую партию - 215 тыс. доз - вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech.

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коронавирус, COVID-вакцины
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